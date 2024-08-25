ВСУ захватили в Курской области еще 2 населенных пункта

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Военные Вооруженных сил Украины продвинулись в Курской области. Более того украинские защитники взяли под контроль еще два населенных пункта.

Об этом говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского.

Сегодня Зеленский выслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Есть продвижение наших в Курской области от 1 до 3 километров. Взяли под контроль еще 2 населенных пункта. Продолжаются активные действия в отношении еще одного населенного пункта», – сообщил президент.

В то же время глава государства отметил, что украинские военные пополнили обменный фонд.