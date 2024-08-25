«Хезболла» считает, что отомстила за гибель Фуада Шукра; Израиль все отрицает. Хроника |
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева |
Французский журналист: Баку не поддастся на провокации |
Байрамов обсудил с Арагчи двусторонние отношения и ситуацию в регионе |
Прокуратура Парижа озвучит завтра заявление по делу Дурова |
Зеленский: Украина знает особенности российской ПВО (видео) |
Омбудсмен: С начала II Карабахской войны от мин погибли более 370 человек |
Франция бросила вызов свободе слова и предпринимательства |
В России призвали поддержать Баку в его борьбе с французским неоколониализмом |
Главное Армия

ВСУ захватили в Курской области еще 2 населенных пункта

ВСУ захватили в Курской области еще 2 населенных пункта

Военные Вооруженных сил Украины продвинулись в Курской области. Более того украинские защитники взяли под контроль еще два населенных пункта.

Об этом говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского.

Сегодня Зеленский выслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Есть продвижение наших в Курской области от 1 до 3 километров. Взяли под контроль еще 2 населенных пункта. Продолжаются активные действия в отношении еще одного населенного пункта», – сообщил президент.

В то же время глава государства отметил, что украинские военные пополнили обменный фонд.

Теги:
Из этой рубрики
ВСУ захватили в Курской области еще 2 населенных пункта
Армия

ВСУ захватили в Курской области еще 2 населенных пункта

2024/08/25, 23:40
Американские авианосные группы останутся на Ближнем Востоке
Армия

Американские авианосные группы останутся на Ближнем Востоке

2024/08/25, 22:34
"Кадыровцы" эвакуировали в Курской области десятки "срочников" (видео)
Армия

«Кадыровцы» эвакуировали в Курской области десятки «срочников» (видео)

2024/08/25, 18:20
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/08/25, 17:11
Нетаньяху отчитался о перехвате дронов "Хезболлы"
Армия

Нетаньяху отчитался о перехвате дронов «Хезболлы»

2024/08/25, 17:09
Украина за полтора года разработала ракету-дрон "Паляныця" (видео)
Армия

Украина за полтора года разработала ракету-дрон «Паляныця» (видео)

2024/08/25, 12:38
Израиль бьет по объектам «Хезболлы» на юге Ливана (обновлено)
Армия

Израиль бьет по объектам «Хезболлы» на юге Ливана (обновлено)

2024/08/25, 11:31
Начальник Генштаба Керим Велиев понаблюдал за азербайджано-казахскими учениями
Армия

Начальник Генштаба Керим Велиев понаблюдал за азербайджано-казахскими учениями

2024/08/24, 17:25
Украина нанесла удар дронами по Воронежской области (фото, видео)
Армия

Украина нанесла удар дронами по Воронежской области (фото, видео)

2024/08/24, 07:54