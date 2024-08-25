«Хезболла» считает, что отомстила за гибель Фуада Шукра; Израиль все отрицает. Хроника |
Эрдоган поблагодарил Ильхама Алиева |
Французский журналист: Баку не поддастся на провокации |
Байрамов обсудил с Арагчи двусторонние отношения и ситуацию в регионе |
Прокуратура Парижа озвучит завтра заявление по делу Дурова |
Зеленский: Украина знает особенности российской ПВО (видео) |
Омбудсмен: С начала II Карабахской войны от мин погибли более 370 человек |
Франция бросила вызов свободе слова и предпринимательства |
В России призвали поддержать Баку в его борьбе с французским неоколониализмом |
Главное Мир

Telegram: Павлу Дурову нечего скрывать

Telegram: Павлу Дурову нечего скрывать

Команда Telegram впервые прокомментировала задержание основателя мессенджера Павла Дурова во Франции. В официальном заявлении сказано, что возложение ответственности за «злоупотребления» на платформе на неё или владельца является абсурдом.

В сообщении указано, что Telegram соблюдает законы ЕС. В частности, речь идёт о законе о цифровых услугах — его модерация соответствует отраслевым стандартам и постоянно совершенствуется.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или её владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой», — заявили представители компании.

Вместе с этим там напомнили, что площадкой пользуется миллиард пользователей по всему миру. В заключение представители Telegram подчеркнули, что ждут скорейшего разрешения ситуации.

Теги:
Из этой рубрики
Telegram: Павлу Дурову нечего скрывать
Мир

Telegram: Павлу Дурову нечего скрывать

2024/08/25, 23:26
«Хезболла» считает, что отомстила за гибель Фуада Шукра; Израиль все отрицает. Хроника
Мир

«Хезболла» считает, что отомстила за гибель Фуада Шукра; Израиль все отрицает. Хроника

2024/08/25, 23:12
Адам Кадыров стал кавалером ордена Кадырова
Мир

Адам Кадыров стал кавалером ордена Кадырова

2024/08/25, 22:47
Число жертв в Газе достигло 40405
Мир

Число жертв в Газе достигло 40405

2024/08/25, 21:52
Дурова держат в миграционной тюрьме в аэропорту
Мир

Дурова держат в миграционной тюрьме в аэропорту

2024/08/25, 21:09
Лидер "Хезболлы": Ответ на убийство Шукра осуществлен успешно
Мир

Лидер «Хезболлы»: Ответ на убийство Шукра осуществлен успешно

2024/08/25, 20:02
Источник: Дуров прибыл из Баку и планировал провести вечер в Париже
Мир

Источник: Дуров прибыл из Баку и планировал провести вечер в Париже

2024/08/25, 19:16
Дурова в полете в Париж могла сопровождать девушка-криптокоуч (фото)
Мир

Дурова в полете в Париж могла сопровождать девушка-криптокоуч (фото)

2024/08/25, 19:02
Прокуратура Парижа озвучит завтра заявление по делу Дурова
Мир

Прокуратура Парижа озвучит завтра заявление по делу Дурова

2024/08/25, 18:35