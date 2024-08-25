Адам Кадыров стал кавалером ордена Кадырова

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Сын главы Чечни Адам Кадыров получил высшую награду республики – орден Кадырова, сообщил в своём Telegram-канале министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу. Адам – истинный патриот родины, который достойно представляет свой славный род, являясь настоящим мусульманином и чеченцем», – написал Дудаев.

По его словам, 16-летний сын Рамзана Кадырова, занимающий должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, каждым своим действием верен заветам своего дедушки и первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

«Пусть эта высокая награда станет символом его преданности и постоянного стремления к высоким целям. Желаю Адаму Кадырову дальнейших успехов, вдохновения и благополучия на его пути!» – добавил Дудаев.

С высокой наградой Адама Кадырова поздравили и его дяди – председатель парламента Чечни Магомед Даудов и депутат Госдумы Адам Делимханов.

Представитель правительства Чечни Магомед Даудов заявил: «Адам Рамзанович является достойным внуком нашего первого президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Целеустремлённый и высокоэффективный представитель команды Кадырова, который твёрдо следует идеалам и принципам Ахмата-Хаджи».