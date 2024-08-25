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Американские авианосные группы останутся на Ближнем Востоке

Американские авианосные группы останутся на Ближнем Востоке

США продлят присутствие в ближневосточном регионе двух авианосных ударных групп. Соответствующее распоряжение отдал министр обороны Ллойд Остин, сообщает Пентагон.

Об своем решении министр рассказал в ходе очередного разговора с главой израильского минобороны Йоавом Галантом.

«Министр подтвердил право Израиля на самозащиту и продолжение поддержки США обороны Израиля против Ирана и его региональных партнеров. Как часть этой поддержки министр приказал сохранить присутствие в регионе двух ударных авианосных групп», – сообщает военное ведомство.

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Американские авианосные группы останутся на Ближнем Востоке
Армия

Американские авианосные группы останутся на Ближнем Востоке

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