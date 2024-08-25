Французский журналист: Баку не поддастся на провокации

260 Просмотров

Проведение парламентских выборов в Азербайджане показывает решимость страны самостоятельно определять свою судьбу и не допускать иностранного вмешательства.

Об этом говорится в статье главного редактора парижской интернет-газеты La Gazette du Caucase, известного французского журналиста Жан-Мишеля Брюна.

«Эти парламентские выборы имеют особое символическое значение для страны. Впервые голосование состоится на всей территории страны после почти 30-летней оккупации пятой части ее территории армянскими вооруженными силами. Власти Азербайджана уделяли приоритетное внимание восстановлению разрушенных городов и инфраструктуры — дорог, мостов, систем водоснабжения, — которые были превращены в руины. Эта реконструкция проводилась быстрыми темпами, и в последние месяцы первые бывшие переселенцы наконец-то смогли вернуться на свои земли и в новые дома в отстроенных городах.

Участие некогда оккупированного региона в политической жизни страны является настоящим символом вновь обретенного единства Азербайджана. Эта ситуация открывает путь к возвращению к нормальным отношениям и плодотворному сотрудничеству и, следовательно, к перспективам установления мира. Однако Южный Кавказ еще не полностью стабилизировался, отчасти из-за действий армянских националистов, которые провоцируют стычки на границе между двумя странами, и политики некоторых соседних и западных стран, которые хотят перевооружить Армению, чтобы сохранить плацдарм в этом геостратегически важном регионе», – отметил он.

По его словам, этими выборами Азербайджан демонстрирует свою решимость быть хозяином своей судьбы и не поддаваться иностранному вмешательству. «Это позитивный пример для соседей Азербайджана», – отмечает он.

«На международном уровне эти выборы имеют большое значение для страны, которая часто подвергается критике со стороны западных СМИ. Беспрецедентные усилия по мониторингу и присутствие многочисленных местных и международных наблюдателей, представляющих более 40 стран и почти 30 международных организаций, направлены на обеспечение справедливости процесса. Успешные выборы, наряду с ожидаемым успехом COP29, еще больше укрепят репутацию Азербайджана во всем мире», – подытожил автор.