Лидер «Хезболлы»: Ответ на убийство Шукра осуществлен успешно

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Удар ливанского движения «Хезболла» по Израилю в ответ на убийство в Бейруте командира военного крыла движения Фуада Шукра был отложен по ряду причин, в том числе из-за проведения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. С таким заявлением выступил лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла.

«Все движение было готово к ответу сразу после убийства Фуада Шукра, однако мы понимали, что Израиль и его союзник США в тот момент готовились к нашему ответу, и спешка в таких обстоятельствах означала бы поражение. Кроме того, мы хотели дать шанс переговорам по Газе», – объявил Насрулла. Он добавил, что «Хезболла» решила действовать отдельно от остальных союзников, исходя «из собственных соображений, которые будут раскрыты позднее».

Лидер «Хезболлы» заявил, что при планировании ответа Израилю движение отказалось от ударов по гражданским и решило обстрелять военную базу «Глилот».

«Когда мы планировали наш ответный удар, мы решили, что его целью должны стать не гражданские объекты и мирное население, а военные цели, расположенные недалеко от Тель-Авива и связанные с убийством [одного из командиров военного крыла «Хезболлы»] Фуада Шукра, в результате мы остановились на базе Глилот», – заявил Насрулла. Выбор этой базы он объяснил тем, что именно там базируется так называемое Подразделение 8200 израильской военной разведки, которое, по словам лидера «Хезболлы», «ответственно за подготовку политических убийств».

«Хезболла» считает, что ответило на убийство одного из командиров военного крыла Фуада Шукра, отметил Насрулла.

«Ответ на убийство Шукра осуществлен успешно, ровно так, как мы и планировали. Те, кто вынужден был покинуть свои дома на юге страны, идите домой», – объявил лидер движения. При этом он не исключил, что, если движение окажется не удовлетворено результатами проведенной операции и реакцией на нее израильских властей, оно «оставляет за собой право ответить Израилю еще раз».