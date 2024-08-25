Ландо Норрис выиграл гонку «Формулы-1» в Нидерландах

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Британский гонщик команды «Макларен» Ландо Норрис стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» – Гран-при Нидерландов. Соревнования прошли на автодроме в Зандворте, уточняет ТАСС.

Второе место занял нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим к финишу пришел монегаск Шарль Леклер, выступающий за «Феррари».

В общем зачете продолжает лидировать трехкратный чемпион мира Ферстаппен, набравший 295 очков. Норрис занимает второе место (225), третьим идет Леклер (192). В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл» (434), далее располагаются «Макларен» (403) и «Феррари» (370).

Следующий этап пройдет с 30 августа по 1 сентября в Италии.