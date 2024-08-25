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В автоаварии погиб кандидат в депутаты Насиман Ягублу (обновлено, фото)

В автоаварии погиб кандидат в депутаты Насиман Ягублу (обновлено, фото)

В Джебраильском районе произошла автоавария, в которой пострадал кандидат в депутаты Насиман Ягублу. Несмотря на усилия врачей и проведенные медицинские вмешательства, спасти его жизнь не удалось.

20:16  Насиман Гара оглу Ягублу был госпитализирован в отделение неотложной медицинской помощи Физулинской центральной районной больницы 25.08.2024 года около 18:30 в связи с аварией на территории Джебраильского района.

Согласно информации TƏBİB, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки, гемоторакс, смещенный перелом левой голени, тупая травма брюшной полости, травматический шок.

Несмотря на усилия врачей и проведенные медицинские вмешательства, спасти его жизнь не удалось, в 18:43 был зафиксирован факт смерти.

19:46  В результате дорожно-транспортного происшествия в Джебраильском районе скончался кандидат в депутаты, историк Насиман Ягублу.

Согласно информации Бардинской региональной группы пресс-службы МВД, 25 августа около 19:00 автомобиль марки «Ниссан», которым управлял Н.Ягублу, во время движения на территории Джебраильского района вышел из-под контроля и перевернулся.

Получивший различные травмы водитель был доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, жизнь пострадавшего спасти не удалось.

По факту начато расследование.

Насиман Ягублу был преподавателем Бакинского государственного университета, он выдвинул свою кандидатуру на пост депутата от Зангилан-Губадлинского избирательного округа.

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