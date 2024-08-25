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Байрамов обсудил с Арагчи двусторонние отношения и ситуацию в регионе

Байрамов обсудил с Арагчи двусторонние отношения и ситуацию в регионе

25 августа 2024 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и новоназначенным на должность министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сеидом Аббасом Арагчи.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Азербайджана. В ходе телефонного разговора была обсуждена текущая повестка дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, а также региональные вопросы.

Министр Джейхун Байрамов в первую очередь поздравил коллегу с назначением на должность министра иностранных дел Исламской Республики Иран, пожелал ему успехов в деятельности, а также пригласил министра Сейида Аббаса Аракчи посетить нашу страну.

Стороны выразили согласие на дальнейшее усиление сотрудничества между Азербайджаном и Ираном по реализации ряда совместных проектов, в том числе в области экономики, торговли, транспорта и коммуникаций. В этом направлении была доведена до внимания важность работы Государственной комиссии по экономической, торговой и гуманитарной сферам между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран.

Министр Сейид Аббас поблагодарил коллегу за поздравления и пожелания по случаю назначения. Он отметил, что рад возобновлению работы посольства Азербайджана в Исламской Республике Иран.

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