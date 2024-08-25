Дурова в полете в Париж могла сопровождать девушка-криптокоуч (фото)

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Вместе с Павлом Дуровым в самолёте, на борту которого его задержали в Париже, предположительно, находилась криптокоуч Юлия Вавилова. Об этом пишет SHOT.

16 августа она запостила «сториз» о том, что прилетела в Азербайджан из Казахстана. Затем девушка опубликовала ещё несколько фото и видео. В это же время там был и Павел Дуров. Последние сутки девушка перестала появляться в Сети.

Сама она называет себя стримером, ведёт аккаунт в «Твиче», а также является автором блога о криптовалютах.

В посольстве РФ заявили, что не располагают информацией о том, кто был на борту вместе с Дуровым.