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Старика, бросившего яблоко в Пашиняна, отпустили

Старика, бросившего яблоко в Пашиняна, отпустили

Мужчина, кинувший яблоко в сторону премьер-министра Никола Пашиняна, отпущен под подписку о невыезде. Сведения об этом подтвердил пресс-секретарь Следственного комитета республики Гор Абрамян.

Ранее, когда Пашинян прибыл в административный район Еревана Канакер-Зейтун, местный житель, 71-летний Альберт Арстамян, бросил в его сторону яблоко из окна своего дома на 9-м этаже, после чего был задержан.

Как сообщил Абрамян, Арстамяну предъявлено обвинение по статье 297 Уголовного кодекса (хулиганство). Он отпущен под подписку о невыезде, но рассмотрение дела продолжается.

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