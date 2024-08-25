Зеленский: Курский прорыв – часть крупной военно-дипломатической операции

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Операция Вооруженных сил Украины в Курской области является частью крупной военно-дипломатической операции. Она имеет несколько целей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийским СМИ.

«Курская операция – это часть крупной военно-дипломатической операции», – сказал президент.

Он отметил, что все, что делает Украина, направлено на то, чтобы заставить Россию быть готовой к справедливому миру. Кроме того, Курская операция не позволила россиянам захватить Сумскую область и ослабить позиции Украины.

Зеленский рассказал, что нашей стране было очень сложно перехватить инициативу без помощи партнеров длительное время.

«Но нам нужно было это сделать. И это один из этапов этого замысла. Вы его увидели, он сработал», – сказал президент.

В то же время глава государства добавил, что не может рассказывать все цели Курской операции. Однако когда все закончится, и если «у нас получится», то станет очевидным, что и для чего делала Украина.