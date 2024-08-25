Прокуратура Парижа озвучит завтра заявление по делу Дурова |
«Хезболла» реализует план возмездия за гибель Фуада Шукра, Израиль объявил режим ЧС. Хроника |
Зеленский: Украина знает особенности российской ПВО (видео) |
Омбудсмен: С начала II Карабахской войны от мин погибли более 370 человек |
Франция бросила вызов свободе слова и предпринимательства |
В России призвали поддержать Баку в его борьбе с французским неоколониализмом |
Борт МЧС Азербайджана тушит пожары в Турции (видео) |
Ушел из жизни последний участник II Мировой войны из Имишлинского района |
Подземный толчок в Шамахы |
Главное Армия

Нетаньяху отчитался о перехвате дронов «Хезболлы»

Нетаньяху отчитался о перехвате дронов "Хезболлы"

Армия обороны Израиля перехватила все беспилотники, запущенные по «стратегической цели» в центральной части еврейского государства радикалами шиитского движения «Хезболла» из Ливана. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Армия перехватила все беспилотники, которые боевики «Хезболлы» запустили по стратегической цели в центре страны (Израиля)», – сказал премьер в начале созванного им заседания кабинета министров в полном составе в комплексе правительственных зданий в Тель-Авиве.

Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.

Теги:
Из этой рубрики
"Кадыровцы" эвакуировали в Курской области десятки "срочников" (видео)
Армия

«Кадыровцы» эвакуировали в Курской области десятки «срочников» (видео)

2024/08/25, 18:20
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/08/25, 17:11
Нетаньяху отчитался о перехвате дронов "Хезболлы"
Армия

Нетаньяху отчитался о перехвате дронов «Хезболлы»

2024/08/25, 17:09
Украина за полтора года разработала ракету-дрон "Паляныця" (видео)
Армия

Украина за полтора года разработала ракету-дрон «Паляныця» (видео)

2024/08/25, 12:38
Израиль бьет по объектам «Хезболлы» на юге Ливана (обновлено)
Армия

Израиль бьет по объектам «Хезболлы» на юге Ливана (обновлено)

2024/08/25, 11:31
Начальник Генштаба Керим Велиев понаблюдал за азербайджано-казахскими учениями
Армия

Начальник Генштаба Керим Велиев понаблюдал за азербайджано-казахскими учениями

2024/08/24, 17:25
Украина нанесла удар дронами по Воронежской области (фото, видео)
Армия

Украина нанесла удар дронами по Воронежской области (фото, видео)

2024/08/24, 07:54
На совместных учениях «Алтын кыран – 2024» азербайджанские военные отработали налет на укрытия НВФ (фото)
Армия

На совместных учениях «Алтын кыран – 2024» азербайджанские военные отработали налет на укрытия НВФ (фото)

2024/08/23, 18:50
Состоялась встреча начальников генштабов ВС Азербайджана и Казахстана (фото)
Армия

Состоялась встреча начальников генштабов ВС Азербайджана и Казахстана (фото)

2024/08/23, 18:29