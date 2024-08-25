Нетаньяху отчитался о перехвате дронов «Хезболлы»

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Армия обороны Израиля перехватила все беспилотники, запущенные по «стратегической цели» в центральной части еврейского государства радикалами шиитского движения «Хезболла» из Ливана. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Армия перехватила все беспилотники, которые боевики «Хезболлы» запустили по стратегической цели в центре страны (Израиля)», – сказал премьер в начале созванного им заседания кабинета министров в полном составе в комплексе правительственных зданий в Тель-Авиве.

Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.