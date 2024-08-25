Тяжелое ДТП в Гёйгёле унесло жизни трех человек (обновлено)

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В результате тяжелой автоаварии в Гёйгёльском районе погибли жители Шамкирского района.

17:51 Установлены личности погибших в ДТП в Гёйгёльском районе. В аварии погибли Аваз Алиев (1991 г.р.). Е.Гасымова (1968 г.р.) и А.Вердиева (1967 г.р.), уточняет АПА. Погибшие являются жителями Шамкирского района.

16:48 В Гёйгёле произошло ДТП со смертельным исходом.

На участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории района, легковой автомобиль марки «Renault Megane» врезался сзади в грузовик марки «КамАЗ». Об этом сообщает АПА.

В результате ДТП погибли 3 человека.