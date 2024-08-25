В Баку прошли мероприятия в поддержку Украины (фото)

392 Просмотров

Вчера, в 33-й День независимости Украины, в Баку прошло два мероприятия, направленных на продвижение украинской культуры, а также поддержку Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Азербайджане в соцсети «Фейсбук»

Во-первых, благотворительная интеллектуальная игра Shekerbura Show / CLUB 22 которую проводит известный украинский эрудит, журналист и одесский повар Борис Бурда, собрала свыше 2700 азербайджанских манатов.

Средства пойдут на помощь детям и восстановление детской поликлиники НДСЛ Охматдит, которая пострадала в результате массированной российской атаки 8 июля. «Мы искренне благодарны всем участникам и организаторам Ровшану Аскерову и Роману Оркодашвили которые поддерживают Украину в это непростое время. Ваша помощь и поддержка Украины ценна и важна», – говорится в сообщении дипмиссии.

Во-вторых, в крупнейшем книжном магазине сети Ali i Nino появилась специальная полка с украинскими книгами. Символизирует стремление Украины сохранять и развивать украинский язык и культуру. «Наша команда в посольстве Украины в Азербайджане работает над расширением возможностей наслаждаться литературой и изучением родного языка, открытием новых горизонтов и сохранением украинской самобытности», – говорится в сообщении.

