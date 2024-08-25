Прокуратура Парижа озвучит завтра заявление по делу Дурова |
«Хезболла» реализует план возмездия за гибель Фуада Шукра, Израиль объявил режим ЧС. Хроника |
Зеленский: Украина знает особенности российской ПВО (видео) |
Омбудсмен: С начала II Карабахской войны от мин погибли более 370 человек |
Франция бросила вызов свободе слова и предпринимательства |
В России призвали поддержать Баку в его борьбе с французским неоколониализмом |
Борт МЧС Азербайджана тушит пожары в Турции (видео) |
Ушел из жизни последний участник II Мировой войны из Имишлинского района |
Подземный толчок в Шамахы |
Главное Общество

В Баку прошли мероприятия в поддержку Украины (фото)

В Баку прошли мероприятия в поддержку Украины (фото)

Вчера, в 33-й День независимости Украины, в Баку прошло два мероприятия, направленных на продвижение украинской культуры, а также поддержку Украины.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Азербайджане в соцсети «Фейсбук»

Во-первых, благотворительная интеллектуальная игра Shekerbura Show / CLUB 22 которую проводит известный украинский эрудит, журналист и одесский повар Борис Бурда, собрала свыше 2700 азербайджанских манатов.

Средства пойдут на помощь детям и восстановление детской поликлиники НДСЛ Охматдит, которая пострадала в результате массированной российской атаки 8 июля. «Мы искренне благодарны всем участникам и организаторам Ровшану Аскерову и Роману Оркодашвили которые поддерживают Украину в это непростое время. Ваша помощь и поддержка Украины ценна и важна», – говорится в сообщении дипмиссии.

Во-вторых, в крупнейшем книжном магазине сети Ali i Nino появилась специальная полка с украинскими книгами. Символизирует стремление Украины сохранять и развивать украинский язык и культуру. «Наша команда в посольстве Украины в Азербайджане работает над расширением возможностей наслаждаться литературой и изучением родного языка, открытием новых горизонтов и сохранением украинской самобытности», – говорится в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане пройдет День Лачина
Общество

В Азербайджане пройдет День Лачина

2024/08/25, 18:49
Тяжелое ДТП в Гёйгёле унесло жизни трех человек (обновлено)
Общество

Тяжелое ДТП в Гёйгёле унесло жизни трех человек (обновлено)

2024/08/25, 17:51
На Тбилисском проспекте создается автобусная спецполоса (фото)
Общество

На Тбилисском проспекте создается автобусная спецполоса (фото)

2024/08/25, 17:00
В Баку прошли мероприятия в поддержку Украины (фото)
Общество

В Баку прошли мероприятия в поддержку Украины (фото)

2024/08/25, 16:33
Омбудсмен: С начала II Карабахской войны от мин погибли более 370 человек
Общество

Омбудсмен: С начала II Карабахской войны от мин погибли более 370 человек

2024/08/25, 15:13
В Астаринском районе обнаружили тело утопленника (обновлено, фото, видео)
Общество

В Астаринском районе обнаружили тело утопленника (обновлено, фото, видео)

2024/08/25, 15:00
Папа Франциск против запрета христианских церквей
Общество

Папа Франциск против запрета христианских церквей

2024/08/25, 14:47
Сад «Легенды Абшерона» участвует в фестивале в Екатеринбурге (фото, видео)
Общество

Сад «Легенды Абшерона» участвует в фестивале в Екатеринбурге (фото, видео)

2024/08/25, 14:26
Министр Набиев пообещал расширение сети велодорог в Баку
Общество

Министр Набиев пообещал расширение сети велодорог в Баку

2024/08/25, 14:09