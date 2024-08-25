Папа Франциск против запрета христианских церквей

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Папа Римский Франциск, говоря о «недавних законах в Украине», заявил об опасениях за свободу верующих и подчеркнул, что никакая христианская церковь не может быть упразднена.

«Думая о недавно принятых в Украине законах, у меня возникает страх за свободу тех, кто молится. Кто молится по-настоящему, всегда молится за всех. Зло не совершается из-за молитвы. Если кто-то совершает зло против своего народа, он будет виновен в этом. Но он не совершает зла из-за того, что молится. И пусть получит возможность молиться тот, кто хочет молиться в том месте, которое считает своей церковью. Пожалуйста, да не будет упразднена напрямую или косвенно никакая христианская церковь,» – заявил понтифик по окончании воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

Владимир Зеленский накануне подписал законопроект о запрете деятельности на территории Украины религиозных организаций, связанных с РФ, в частности, канонической Украинской православной церкви.

Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить в Украине Украинскую православную церковь. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы «разорвать связи с РПЦ». Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.