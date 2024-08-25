Соратник Ассанжа обвинил разведку США и НАТО в аресте Дурова

146 Просмотров

Соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа австралийский местный депутат Эдриан Макрей заявил, что за задержанием российского программиста Павла Дурова во Франции стоят разведки США и НАТО.

«Конечно, арест Дурова в конечном итоге является работой разведывательных служб США и НАТО», – сказал Макрей, отметив, что западные спецслужбы давно мечтают получить доступ к Telegram через «черный ход». Его слова приводит «Московский комсомолец».

По словам депутата, разведки уже имеют такой доступ к мессенджеру WhatsApp и многим другим медиаплатформам.