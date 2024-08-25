«Хезболла» реализует план возмездия за гибель Фуада Шукра, Израиль объявил режим ЧС. Хроника |
Омбудсмен: С начала II Карабахской войны от мин погибли более 370 человек |
Франция бросила вызов свободе слова и предпринимательства |
В России призвали поддержать Баку в его борьбе с французским неоколониализмом |
Борт МЧС Азербайджана тушит пожары в Турции (видео) |
Ушел из жизни последний участник II Мировой войны из Имишлинского района |
Подземный толчок в Шамахы |
Дурову грозит 20-летний тюремный срок |
Илон Маск: Задержание Дурова во Франции — предвестник казней за лайки в Европе |
Главное Мир

Соратник Ассанжа обвинил разведку США и НАТО в аресте Дурова

Соратник Ассанжа обвинил разведку США и НАТО в аресте Дурова

Соратник основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа австралийский местный депутат Эдриан Макрей заявил, что за задержанием российского программиста Павла Дурова во Франции стоят разведки США и НАТО.

«Конечно, арест Дурова в конечном итоге является работой разведывательных служб США и НАТО», – сказал Макрей, отметив, что западные спецслужбы давно мечтают получить доступ к Telegram через «черный ход». Его слова приводит «Московский комсомолец».

По словам депутата, разведки уже имеют такой доступ к мессенджеру WhatsApp и многим другим медиаплатформам.

Теги:
Из этой рубрики
«Хезболла» реализует план возмездия за гибель Фуада Шукра, Израиль объявил режим ЧС. Хроника
Мир

«Хезболла» реализует план возмездия за гибель Фуада Шукра, Израиль объявил режим ЧС. Хроника

2024/08/25, 16:22
Отец Дурова случайно узнал о его аресте (аудио)
Мир

Отец Дурова случайно узнал о его аресте (аудио)

2024/08/25, 16:08
Путину доложили о ситуации на приграничных с Украиной землях
Мир

Путину доложили о ситуации на приграничных с Украиной землях

2024/08/25, 15:40
Франция отказывает России в доступе к Дурову
Мир

Франция отказывает России в доступе к Дурову

2024/08/25, 15:26
Франция бросила вызов свободе слова и предпринимательства
Мир

Франция бросила вызов свободе слова и предпринимательства

2024/08/25, 14:34
Соратник Ассанжа обвинил разведку США и НАТО в аресте Дурова
Мир

Соратник Ассанжа обвинил разведку США и НАТО в аресте Дурова

2024/08/25, 14:16
Арест Дурова соответствует Акту о цифровых услугах ЕС
Мир

Арест Дурова соответствует Акту о цифровых услугах ЕС

2024/08/25, 13:29
Кеннеди-младший на фоне ареста Дурова заявил о защите свободы слова
Мир

Кеннеди-младший на фоне ареста Дурова заявил о защите свободы слова

2024/08/25, 13:16
Дуров просчитался, считает Медведев
Мир

Дуров просчитался, считает Медведев

2024/08/25, 13:04