Министр Набиев пообещал расширение сети велодорог в Баку

В рамках проекта развития инфраструктуры микромобильного транспорта в Баку было проложено более 10 км велодорог.
Об этом написал в соцсети Х министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.
Набиев заявил, что планируется расширение сети велодорог.
«Первая служба проката велосипедов – «байкшеринг» уже запущена. Желаем успехов участникам этого эффективного направления», – сказал Р. Набиев.
Artıq ilk velosiped kirayəsi xidməti – “bike-sharing” işə başlayıb. Bu səmərəli fəaliyyətin iştirakçılarına uğurlar arzu edirik! pic.twitter.com/YgBrM1tmZc
— Rashad Nabiyev (@RashadNNabiyev) August 25, 2024