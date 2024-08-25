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В России призвали поддержать Баку в его борьбе с французским неоколониализмом

В России призвали поддержать Баку в его борьбе с французским неоколониализмом

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в своем телеграмм-канале назвал шаги, которые необходимо осуществить России после ареста во Франции основателя «Телеграм» Павла Дурова. Minval приводит его мысли без сокращений.

«Что надо сделать в самое ближайшее время

1. Необходимо проведение масштабной общественно-политической акции протеста возле посольства Франции в Москве с требованием к французским властям освободить Павла Дурова.

2. Россия должна политически и практически поддержать Азербайджан в его борьбе с неоколониальными практиками Франции.

3. Необходим жесткий ответ на попытки Парижа превратить Армению в вассала Франции и дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе», – написал он.

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