В России призвали поддержать Баку в его борьбе с французским неоколониализмом

204 Просмотров

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в своем телеграмм-канале назвал шаги, которые необходимо осуществить России после ареста во Франции основателя «Телеграм» Павла Дурова. Minval приводит его мысли без сокращений.

«Что надо сделать в самое ближайшее время

1. Необходимо проведение масштабной общественно-политической акции протеста возле посольства Франции в Москве с требованием к французским властям освободить Павла Дурова.

2. Россия должна политически и практически поддержать Азербайджан в его борьбе с неоколониальными практиками Франции.

3. Необходим жесткий ответ на попытки Парижа превратить Армению в вассала Франции и дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе», – написал он.