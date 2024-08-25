Дуров просчитался, считает Медведев

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Павел Дуров является русским, а потому враги России считают его опасным.

Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя задержание основателя мессенджера Telegram во Франции. Обратным примером являются миллиардер Илон Маск, владеющий социальной сетью X, и создателя Facebook Марк Цукерберг.

«Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают», — написал политик в телеграм-канале.

По словам Медведева, «когда-то давно» он спросил у предпринимателя, почему он не хочет сотрудничать с российскими правоохранителям, когда им нужна помощь в раскрытии тяжких преступлений. В ответ Дуров сослался на «принципиальную позицию». Политик сразу сказал, что тогда у него будут проблемы в любой стране мира.

Уехав из России, Дуров решил сменить гражданство и стать гениальным «человеком мира» без Родины. Но он просчитался, подчеркнул зампред Совбеза.