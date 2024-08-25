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Дуров жаловался на слежку ФБР (видео)

Дуров жаловался на слежку ФБР (видео)

Арестованный во Франции основатель Telegram Павел Дуров четыре месяца назад рассказывал о чрезмерном внимании со стороны ФБР.

«Нам уделяют слишком много внимания службы безопасности, где бы в США мы ни находились. Приведу пример: в последний раз, когда я был в США, со мной был инженер, который работает на Telegram. Сотрудники кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной, нанять его. Каждый раз, когда я приезжаю в США, в аэропорту меня встречают и допрашивают агенты ФБР. Однажды, когда я завтракал в 9:00, сотрудники ФБР появились у дома, который я снимал. Они знали, что я уехал из России и чем мы занимаемся, но им нужны были подробности. Думаю, они хотели установить связи, чтобы каким-то образом лучше контролировать Telegram», – заявлял он.

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