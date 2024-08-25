«Армия России была у параши». Истерика Кургиняна после прорыва в Курской области

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Разведка в российской армии не находится на высоте.

Об этом, как сообщает Minval, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда», комментируя успешное вторжение украинских войск на территорию Курской области.

«А откуда ей находиться на высоте? Армия России была у параши, никому она была не нужна. Она была почти на положении атавизма», – считает он.

«Эту фиговую ситуацию нельзя исправить патриотическим воплем – дескать – «почему все не так, почему вы не в Киеве, почему вы не в Варшаве, почему такие плохие генералы?» А откуда хорошие возьмутся?», – негодует он

«О каких «красных линиях» идет речь? Всех сейчас расфигачим? А есть у нас расфигалка? Ничего нет более скверного, чем сильный жест слабого человека», – грустно констатирует Кургинян.