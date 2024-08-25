СМИ: Дуров задержан французскими спецслужбами

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Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. Об этом сообщает TF1.

По информации издания, Дуров был в сопровождении девушки и своего телохранителя. Он прибыл во Францию из Азербайджана.

Отмечается, что у Дурова есть гражданство Франции. Предварительно, он прибыл из Азербайджана и был объявлен в федеральный розыск.

На него был выписан французский ордер на обыск, выданный OFMI (Национальным управлением судебной полиции) на основании предварительного расследования. Ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками, что делает его соучастником незаконного оборота наркотиков, и прочих тяжких преступлений.

Французские власти могут вменять Дурову нарушение санкций в отношении контактов с Россией и сомнительных операций.

В принадлежащих Дурову французских объектах недвижимости идут обыски.

Следователи поместили Дурова под стражу, отмечает TF1.

Основная претензия властей ЕС к Telegram – зашифрованные сообщения.

«На протяжении многих лет это стало платформой номер 1 для организованной преступности», – заявил следователь.