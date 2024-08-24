МИД ответил Швабе и предупредил его о запрете въезда в Азербайджан на COP29

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Руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде прокомментировал предвзятые заявления, озвученные 23 августа официальным представителем внешнеполитической службы Евросоюза Петером Стано в интервью изданию Politico, и членом немецкого парламента Франком Швабе.

А.Гаджизаде отметил, что азербайджанская сторона неоднократно отвечала на подобные предвзятые заявления представителя Европейского Союза о правах человека в стране.

«Утверждения о том, что в Азербайджане преследуют граждан за их политические убеждения или взгляды, а также о том, что уголовные дела против лиц, выдающих себя за журналистов или правозащитников, являются политически мотивированными, в корне неверны и неприемлемы», – подчеркнул Айхан Гаджизаде.

Представитель МИД Азербайджана отметил, что вопрос лиц, задержанных в связи с расследованием по ряду уголовных дел, таких как государственная измена, незаконное финансирование определенных видов деятельности, незаконные финансовые операции и т.д., рассматривается в рамках требований соответствующего уголовно-процессуального законодательства, и процесс полностью прозрачен.

«Призывы к Азербайджану освободить обвиняемых лиц вместо того, чтобы подождать результатов уголовных дел и расследований, а также судебных постановлений, открыто противоречат юридическим процедурам, являются попыткой вмешательства в работу судебной власти и противоречат ценностям, продвигаемым Европейским Союзом.

С сожалением отмечаем, что безразличие к нарушениям фундаментальных прав и свобод людей в ряде стран-членов ЕС, к смертям людей в тюрьмах и на акциях «желтых жилетов» в результате политических преследований, а также к кровавому подавлению акций в Новой Каледонии является ярким примером двойных стандартов.

Ряд институтов Европейского Союза должны прекратить провокации против Азербайджана», – заявил Айхан Гаджизаде.

Мнения Франка Швабе, известного по ряду коррупционных дел и темных деловых связей, об Азербайджане и руководстве страны, показывают, насколько предвзятым, фальшивым и лицемерным политиком является этот человек, отметил Гаджизаде.

«Франк Швабе прекрасно осознает, что единственная причина, по которой наблюдатели ПАСЕ не были приглашены для наблюдения за выборами в Милли Меджлис, заключается в том, что мандат азербайджанской делегации до сих пор не восстановлен, несмотря на обещания, данные нашей стране на политическом уровне, в том числе со стороны немецких чиновников.

Выражая озабоченность по поводу азербайджано-российских отношений, Швабе было бы уместно рассказать о людях, которые сотрудничают с Россией в Германии и ПАСЕ, а сегодня даже тесно сотрудничают с российской компанией «Газпром».

Что касается намерения Швабе посетить нашу страну в рамках COP29, отметим, что те, кто проголосовал против азербайджанской делегации в ПАСЕ, были включены в список «нежелательных лиц». Если указанные лица приедут в Азербайджан до восстановления мандата нашей делегации в ПАСЕ, им не будет разрешен въезд на территорию страны», – отметил глава пресс-службы МИД Азербайджана.

Напомним, Франк Швабе (Frank Schwabe) – один из инициаторов решения о лишении голоса делегации Азербайджана.