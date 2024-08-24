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В Армении захотели укрепить сотрудничество с Украиной

В Армении захотели укрепить сотрудничество с Украиной

Ереван рассчитывает на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества с Киевом.

Об этом говорится в поздравительном послании министерства иностранных дел Армении по случаю Дня независимости Украины, текст которого появился в аккаунте внешнеполитического ведомства в социальной сети X (бывший Twitter).

«Поздравляем наших коллег и друзей на Украине с Днем независимости», — говорится в публикации.

В послании подчеркивается, что Ереван высоко ценит давние и прочные связи с Киевом. При этом власти республики надеются, что в будущем отношения двух стран продолжат развиваться.

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