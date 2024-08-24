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Сийярто назвал Борреля «брюссельским Байденом»

Сийярто назвал Борреля "брюссельским Байденом"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто раскритиковал позицию Евросоюза (ЕС) по предложению мирного урегулирования на Украине венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что визиты Орбана в Москву и Пекин подверглись критике.

«Здесь последовали очень детские и детсадовские реакции — вперед послали брюссельского Байдена — Жозепа Борреля», — сказал Сийярто.

Он отметил, что Боррель верит, что Венгрии будет обидно, если совет глав МИД Евросоюза соберется не в Будапеште, а где-то в Брюсселе.

«Нам все равно», — отметил Сийярто.

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