Рамзан Кадыров возглавил рейтинг глав регионов РФ

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров возглавил рейтинг ТОП-20 глав регионов России по упоминаемости в социальных медиа за июль 2024 года, согласно данным Медиологии.

На втором месте находится мэр Москвы Сергей Собянин, а третью позицию занимает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Среди наиболее обсуждаемых новостей стали встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с Главой ЧР и его выступление на Кавказском инвестиционном форуме. Рейтинг составлен на основе количества упоминаний глав регионов в русскоязычных сообщениях на основных платформах социальных медиа, форумах и блогах.

Рамзан Кадыров регулярно занимает лидирующие позиции в различных рейтингах, активно ведя свои соцсети и освещая все аспекты жизни Чеченской Республики, а также комментируя актуальные общественно-политические вопросы.