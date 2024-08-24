Сийярто обвинил Польшу в тайной торговле с РФ

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Польша критикует Венгрию за сотрудничество с РФ, хотя Варшава тайно продолжает вести торговые отношения с Россией. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Наши польские братья тихо делают то же самое, поэтому они не должны критиковать нас за то, что мы говорим об этом открыто и честно», – приводит слова Сийярто госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

В сообщении в X Ковач также отметил, что, по мнению главы венгерской дипломатии, Варшава тайно продолжает торговлю с РФ, публично критикуя другие страны ЕС за аналогичные шаги. Сийярто подчеркнул, что по итогам 2023 года товарооборот России и Польши достиг €6 млрд, а польская сторона проводила закупки российских удобрений в значительных объемах.

Ранее польские власти обвинил в лицемерии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Варшава обвиняет другие страны в связях с Москвой в то время, когда сама косвенно продолжает их сохранять.