Зеленский предложил место для проведения второго «саммита мира»

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Украинский президент Владимир Зеленский назвал место, которое считает подходящим для проведения второго «саммита мира». Как сообщает газета Hindustan Times, он предложил провести саммит в Индии.

По словам Зеленского, это может произойти, если Нью-Дели согласится подписать коммюнике первого саммита, принятое без учета мнения России. Как сообщает издание, об этом украинский лидер заявил в беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который 23 августа прибыл на Украину с официальным визитом впервые в истории двух стран.

В свою очередь, Моди заявил, что Индия готова сыграть свою роль в установлении мира между Россией и Украиной. Он напомнил, что позиция Дели является подчеркнуто гуманитарной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского об участии Москвы во втором саммите мира, заявил, что швейцарская конференция «вовсе не была саммитом мира».

Первый саммит мира по Украине проводился 15-16 июня в Бюргенштоке (Швейцария) по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР. Россию на саммит не приглашали, отсутствовали также делегации большинства членов ООН.