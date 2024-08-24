Арагчи: Иран не откажется от своего намерения нанести ответный удар Израилю

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Франции и Великобритании Стефаном Сежурне и Дэвидом Лами.
По сообщению агентства IRNA, он заявил, что Иран не откажется от намерения отомстить Израилю за убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране Исмаила Хании. По его словам, Тегеран имеет на это «абсолютное право».
Глава МИД Ирана назвал действия Израиля непростительным нарушением безопасности и суверенитета Ирана, подтвердил, что Тегеран «имеет право наказать агрессора».