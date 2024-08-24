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МИД КНДР назвал США виновником появления понятия «ядерная угроза»

МИД КНДР назвал США виновником появления понятия «ядерная угроза»

Министерство иностранных дел КНДР заявило, что если бы США не разработали и не применили ядерное оружие, то на планете не появилось бы понятия «ядерная угроза». Об этом 24 августа говорится в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства.

«Ядерная угроза международному сообществу, как в ХХ, так и в ХХI веке, порождается из-за США, а ее источник и направления будут и впредь не изменяться», — приводит заявление МИД КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В МИД КНДР уличили американскую политику, которая превратила структуру альянса в военный блок, основанный на ядерном оружии, в запуске работ, нацеленных на применение ядерного оружия против суверенного государства вопреки общим принципам международного права, в том числе Устава ООН.

Заявляется, что нынешняя американская администрация, которая в предвыборных заявлениях выдвигала обманную «политику запрещения превентивного применения ядерного оружия», после прихода к власти не только отрицала это в «Докладе о проверке ядерной боеготовности», но и стала ежегодно выделять «астрономические суммы» на модернизацию ядерных вооруженных сил.

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