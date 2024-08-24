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Главное Мир

Власти Грузии решили не убирать положения о НАТО и ЕС из конституции

Власти Грузии решили не убирать положения о НАТО и ЕС из конституции

Правящая партия «Грузинская мечта» не собирается изменять положения конституции об интеграции страны в ЕС и НАТО, 23 августа заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам.

Ранее в руководстве партии заявили о планах получить конституционное большинство на осенних выборах в парламент и запретить партию Михаила Саакашвили «Единое национальное движение», а также устроить суд за преступления его режима. В качестве приоритетов были объявлены также борьба с пропагандой нетрадиционных отношений и изменение системы госуправления на случай вхождения Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии. О четвертом приоритете пока не было объявлено.

«Могу вам однозначно сказать, что речь идет не об отмене 78-й статьи и не об изменении этой статьи, а о чем-то другом. О чем — мы уточним позже, если соответствующие консультации будут успешно завершены», — заявил Кобахидзе, отвечая на вопросы журналистов.

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