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Россия вернула 115 военных, попавших в плен на курском направлении

Россия вернула 115 военных, попавших в плен на курском направлении

Россия вернула 115 военных, попавших в украинский плен на курском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, переговоры об этом прошли при посредничестве ОАЭ, сообщает ТАСС.

«24 августа текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 115 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен переданы 115 военнопленных ВСУ», – сказали в ведомстве.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», – добавили в министерстве.

В МО РФ уточнили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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