Украина нанесла удар дронами по Воронежской области (фото, видео) |
Погибли 8 заложников, захваченных заключенными-исламистами в Волгоградской области РФ (обновлено, видео 18+) |
Боррель: Мы не являемся стороной в войне России и Украины, но мы — часть этой игры |
Путин рассказал Пашиняну о поездке в Азербайджан |
Мирзиёев объявил о новой главе в сотрудничестве с Азербайджаном |
Азербайджан и Узбекистан подписали Договор о союзнических отношениях (обновлено) |
Азербайджанская армия провела стрельбы из РСЗО «Смерч», уничтожив условного противника (видео) |
Украина потопила единственный исправный паром между материковой Россией и Крымом (обновлено, видео) |
Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан |
Главное Мир

Президенту Ботсваны показали самый большой алмаз (видео)

Президенту Ботсваны показали самый большой алмаз (видео)

Самый большой алмаз за последние 100 лет нашли в Ботсване, его вес — 2492 карата. Драгоценность размером с кулак показали президенту страны Мокветси Масиси, сообщило издание Hindustan Times.

«Это ошеломляет. Мне повезло, что я увидел это в свое время», — сказал Масиси.

Он ахнул и сказал: «Ух ты!» прежде чем позвать высокопоставленных правительственных чиновников, чтобы они посмотрели на алмаз поближе. Те отметили, что пока слишком рано оценивать камень или решать, как его продать. Это крупнейший алмаз, найденный за 119 лет.

Другой, более мелкий алмаз, из того же рудника в Ботсване продали за 63 миллиона долларов в 2016 году. Сумма стала рекордной для необработанного драгоценного камня.

Ранее алмаз стоимостью почти 100 тысяч долларов нашел рабочий в Индии. Мужчина отвез драгоценный камень в полицию. После его продажи на аукционе местному жителю вернут большую часть стоимости находки. Он уже решил, что на полученные средства купит земельный участок и выплатит все долги.

Теги:
Из этой рубрики
Россия вернула 115 военных, попавших в плен на курском направлении
Мир

Россия вернула 115 военных, попавших в плен на курском направлении

2024/08/24, 15:01
Президенту Ботсваны показали самый большой алмаз (видео)
Мир

Президенту Ботсваны показали самый большой алмаз (видео)

2024/08/24, 14:35
Во Франции перед синагогой произошел взрыв
Мир

Во Франции перед синагогой произошел взрыв

2024/08/24, 14:18
Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута
Мир

Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута

2024/08/24, 14:03
ЕС впервые обсудит вопрос отправки инструкторов в Украину
Мир

ЕС впервые обсудит вопрос отправки инструкторов в Украину

2024/08/24, 13:45
В Аризоне после угроз убийством Трампу арестован мужчина
Мир

В Аризоне после угроз убийством Трампу арестован мужчина

2024/08/24, 13:13
Зеленский подписал закон о фактическом запрете канонической УПЦ
Мир

Зеленский подписал закон о фактическом запрете канонической УПЦ

2024/08/24, 12:15
Работников и осужденных ИК-19 начали допрашивать после захвата заложников  
Мир

Работников и осужденных ИК-19 начали допрашивать после захвата заложников  

2024/08/24, 11:38
Канада отказывается экстрадировать нациста Гунько в Россию
Мир

Канада отказывается экстрадировать нациста Гунько в Россию

2024/08/24, 11:10