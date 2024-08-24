Президенту Ботсваны показали самый большой алмаз (видео)

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Самый большой алмаз за последние 100 лет нашли в Ботсване, его вес — 2492 карата. Драгоценность размером с кулак показали президенту страны Мокветси Масиси, сообщило издание Hindustan Times.

«Это ошеломляет. Мне повезло, что я увидел это в свое время», — сказал Масиси.

Он ахнул и сказал: «Ух ты!» прежде чем позвать высокопоставленных правительственных чиновников, чтобы они посмотрели на алмаз поближе. Те отметили, что пока слишком рано оценивать камень или решать, как его продать. Это крупнейший алмаз, найденный за 119 лет.

Другой, более мелкий алмаз, из того же рудника в Ботсване продали за 63 миллиона долларов в 2016 году. Сумма стала рекордной для необработанного драгоценного камня.

Ранее алмаз стоимостью почти 100 тысяч долларов нашел рабочий в Индии. Мужчина отвез драгоценный камень в полицию. После его продажи на аукционе местному жителю вернут большую часть стоимости находки. Он уже решил, что на полученные средства купит земельный участок и выплатит все долги.