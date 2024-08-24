Украина нанесла удар дронами по Воронежской области (фото, видео) |
Погибли 8 заложников, захваченных заключенными-исламистами в Волгоградской области РФ (обновлено, видео 18+) |
Боррель: Мы не являемся стороной в войне России и Украины, но мы — часть этой игры |
Путин рассказал Пашиняну о поездке в Азербайджан |
Мирзиёев объявил о новой главе в сотрудничестве с Азербайджаном |
Азербайджан и Узбекистан подписали Договор о союзнических отношениях (обновлено) |
Азербайджанская армия провела стрельбы из РСЗО «Смерч», уничтожив условного противника (видео) |
Украина потопила единственный исправный паром между материковой Россией и Крымом (обновлено, видео) |
Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан |
Главное Общество

Завтра в Азербайджане будет +38

Завтра в Азербайджане будет +38

Обнародован прогноз погоды на 25 августа. В Национальной гидрометеорологической службе сообщили, что завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 28-32° тепла, атмосферное давление – 756 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 60-70 %, днем 50-55 %.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах молнии, кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман.

Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 20-25° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
Завтра в Азербайджане будет +38
Общество

Завтра в Азербайджане будет +38

2024/08/24, 13:30
В Карабахский университет поступило 1104 человек
Общество

В Карабахский университет поступило 1104 человек

2024/08/24, 12:55
В Баку заработала система проката велосипедов
Общество

В Баку заработала система проката велосипедов

2024/08/24, 12:42
МЧС Азербайджана предупреждает об опасности купания в море
Общество

МЧС Азербайджана предупреждает об опасности купания в море

2024/08/24, 12:30
В Инфоцентре COP29 состоялось мероприятие «Переход к экологически чистому образу жизни»
Общество

В Инфоцентре COP29 состоялось мероприятие «Переход к экологически чистому образу жизни»

2024/08/24, 11:25
В Губадлы произошел пожар, предотвращен переход огня в лес (видео)
Общество

В Губадлы произошел пожар, предотвращен переход огня в лес (видео)

2024/08/24, 10:41
В Ширване оштрафовали продававших табачные изделия несовершеннолетним
Общество

В Ширване оштрафовали продававших табачные изделия несовершеннолетним

2024/08/24, 09:38
Когда в Баку пойдет вода?
Общество

Когда в Баку пойдет вода?

2024/08/23, 23:06
В Баку произошел пожар в жилом здании, спасены находившихся в лифте жильцы (видео)
Общество

В Баку произошел пожар в жилом здании, спасены находившихся в лифте жильцы (видео)

2024/08/23, 22:33