Работников и осужденных ИК-19 начали допрашивать после захвата заложников

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Следователи допрашивают работников исправительной колонии №19 в Волгоградской области после захвата заложников, в результате чего восемь человек были убиты. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В ИК-19 после захвата заложников работает оперативно-следственная группа. Ведутся допросы работников колонии, а также осужденных», – сказал собеседник агентства. По его словам, в том числе устанавливается, как на территорию учреждения попали флаги запрещенных организаций, у заключенных оказались ножи, ножницы, мобильные телефоны, компоненты для взрывного устройства. Также ведутся проверки на наличие у осужденных запрещенных предметов.