Украина нанесла удар дронами по Воронежской области (фото, видео) |
Погибли 8 заложников, захваченных заключенными-исламистами в Волгоградской области РФ (обновлено, видео 18+) |
Боррель: Мы не являемся стороной в войне России и Украины, но мы — часть этой игры |
Путин рассказал Пашиняну о поездке в Азербайджан |
Мирзиёев объявил о новой главе в сотрудничестве с Азербайджаном |
Азербайджан и Узбекистан подписали Договор о союзнических отношениях (обновлено) |
Азербайджанская армия провела стрельбы из РСЗО «Смерч», уничтожив условного противника (видео) |
Украина потопила единственный исправный паром между материковой Россией и Крымом (обновлено, видео) |
Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан |
Главное Мир

Работников и осужденных ИК-19 начали допрашивать после захвата заложников  

Работников и осужденных ИК-19 начали допрашивать после захвата заложников  

Следователи допрашивают работников исправительной колонии №19 в Волгоградской области после захвата заложников, в результате чего восемь человек были убиты. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В ИК-19 после захвата заложников работает оперативно-следственная группа. Ведутся допросы работников колонии, а также осужденных», – сказал собеседник агентства. По его словам, в том числе устанавливается, как на территорию учреждения попали флаги запрещенных организаций, у заключенных оказались ножи, ножницы, мобильные телефоны, компоненты для взрывного устройства. Также ведутся проверки на наличие у осужденных запрещенных предметов.

Теги:
Из этой рубрики
Россия вернула 115 военных, попавших в плен на курском направлении
Мир

Россия вернула 115 военных, попавших в плен на курском направлении

2024/08/24, 15:01
Президенту Ботсваны показали самый большой алмаз (видео)
Мир

Президенту Ботсваны показали самый большой алмаз (видео)

2024/08/24, 14:35
Во Франции перед синагогой произошел взрыв
Мир

Во Франции перед синагогой произошел взрыв

2024/08/24, 14:18
Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута
Мир

Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута

2024/08/24, 14:03
ЕС впервые обсудит вопрос отправки инструкторов в Украину
Мир

ЕС впервые обсудит вопрос отправки инструкторов в Украину

2024/08/24, 13:45
В Аризоне после угроз убийством Трампу арестован мужчина
Мир

В Аризоне после угроз убийством Трампу арестован мужчина

2024/08/24, 13:13
Зеленский подписал закон о фактическом запрете канонической УПЦ
Мир

Зеленский подписал закон о фактическом запрете канонической УПЦ

2024/08/24, 12:15
Работников и осужденных ИК-19 начали допрашивать после захвата заложников  
Мир

Работников и осужденных ИК-19 начали допрашивать после захвата заложников  

2024/08/24, 11:38
Канада отказывается экстрадировать нациста Гунько в Россию
Мир

Канада отказывается экстрадировать нациста Гунько в Россию

2024/08/24, 11:10