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Канада отказывается экстрадировать нациста Гунько в Россию

Канада отказывается экстрадировать нациста Гунько в Россию

Канада отказывает России в экстрадиции нациста Ярослава Гунько (Хунки) под надуманным предлогом. Об этом 24 августа посол России в Оттаве Олег Степанов рассказал РИА Новости.

Сообщается, что с 2023 года посольство РФ передало в МИД и правоохранительные органы Канады «исчерпывающие материалы» с фактами о преступлениях бежавшего от правосудия после Второй мировой войны члена дивизии СС «Галичина» Хунки.

«Однако Оттава уже дважды отказала России в экстрадиции под надуманным предлогом о недостаточности доказательной базы совершенных Гунько преступлений», – заявил Степанов.

Ранее, 22 августа, бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько объявили в международный розыск. Отмечалось, что еще в декабре прошлого года Россия направила властям Канады запрос об экстрадиции Гунько, однако зарубежные компетентные органы отказались выдавать его, тем самым нарушив принцип неотвратимости наказания.

22 июня председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин сообщил, что Гунько, а также другие представители «Галичины» имеют отношение к убийству как минимум 500 граждан СССР в населенном пункте Гута Пеняцкая (польское село, которое было расположено на территории современного Бродовского района Львовской области Украины) в 1944 году.

В сентябре 2023 года 98-летнего бывшего бойца дивизии СС Гунько пригласили в парламент Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского. Сообщалось, что Гунько в парламент Канады пригласил лично премьер-министр страны Джастин Трюдо. СМИ представили фото, на котором Зеленский во время выступления в Канаде приветствует эсэсовца.

Позднее спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за инцидент, заявил о том, что сожалеет о своем решении, и подал в отставку.

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Канада отказывается экстрадировать нациста Гунько в Россию
Мир

Канада отказывается экстрадировать нациста Гунько в Россию

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