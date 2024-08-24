В Губадлы произошел пожар, предотвращен переход огня в лес (видео)

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На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в направлении сел Мирлер, Гёял, Хартиз и Селали Губадлинского района.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана, в связи с полученной информацией на место происшествия были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

На месте происшествия было установлено, что на открытой местности произошло возгорание сухой травы и кустарников. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и предотвращен переход огня в лес.