В США отвергли планы передавать Украине F-16

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Соединенные штаты Америки не планируют в ближайшее время передавать Украине собственные истребители F-16. Об этом в интервью газете Helsingin Sanomat заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

«Я не знаю ни о чем подобном. Но идея не исключена», – сказал Кендалл. По его словам, ближайшие потребности Украины будут удовлетворены за счет нынешней помощи от таких стран НАТО, как Дания и Нидерланды.

«США помогают обучать пилотов вместе с нашими партнерами, и в следующем году будет достигнут значительный прогресс в обучении», – заявил Кендалл.

Кендалл и 10 сотрудников его офиса находились с Финляндии с двухдневным визитом, который был частью турне по странам НАТО региона Балтийского моря, сообщает издание.