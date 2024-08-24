Украина нанесла удар дронами по Воронежской области (фото, видео) |
Погибли 8 заложников, захваченных заключенными-исламистами в Волгоградской области РФ (обновлено, видео 18+) |
Боррель: Мы не являемся стороной в войне России и Украины, но мы — часть этой игры |
Путин рассказал Пашиняну о поездке в Азербайджан |
Мирзиёев объявил о новой главе в сотрудничестве с Азербайджаном |
Азербайджан и Узбекистан подписали Договор о союзнических отношениях (обновлено) |
Азербайджанская армия провела стрельбы из РСЗО «Смерч», уничтожив условного противника (видео) |
Украина потопила единственный исправный паром между материковой Россией и Крымом (обновлено, видео) |
Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан |
Главное Экономика

Казахстан назвал объем товарооборота с Азербайджаном за первое полугодие

Казахстан назвал объем товарооборота с Азербайджаном за первое полугодие

Объем товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном за январь-июнь 2024 года составил 280,6 миллиона долларов США, сообщает Бюро национальной статистики Казахстана.

Это на 1,7 процента меньше, чем за тот же период 2023 года (285,4 миллиона долларов). При этом экспорт в Азербайджан доминировал в товарообороте – 256,1 миллиона долларов, или на 5,8 процента больше, чем в первом полугодии 2023 года (242 миллиона долларов).

Кроме того, импорт из Азербайджана за указанный период упал на 43,6 процента и составил 24,5 миллиона долларов. С января по июнь 2023 года данный показатель составлял 43,4 миллиона долларов.

Отметим, что объем товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном в 2023 году составил 529,4 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года (463,3 миллиона долларов) объем товарооборота увеличился на 14,2 процента.

 

Экспорт в Азербайджан из Казахстана за указанный период составил 456,3 миллиона долларов, что на 21,6 процента больше, чем за январь-декабрь 2022 года.

В то же время, импорт из Азербайджана с января по декабрь 2023 года сократился на 17,3 процента и составил 73 миллиона долларов. В 2022 году импорт составил 88,3 миллиона долларов.

Теги:
Из этой рубрики
Казахстан назвал объем товарооборота с Азербайджаном за первое полугодие
Экономика

Казахстан назвал объем товарооборота с Азербайджаном за первое полугодие

2024/08/24, 09:50
"Русснефть" заработала миллионы долларов от продажи связанных с Азербайджаном структур
Экономика

«Русснефть» заработала миллионы долларов от продажи связанных с Азербайджаном структур

2024/08/23, 20:08
В Ташкенте началось строительство гостиницы и жилых комплексов совместно с Азербайджаном
Экономика

В Ташкенте началось строительство гостиницы и жилых комплексов совместно с Азербайджаном

2024/08/23, 16:22
Названа страна, обогнавшая Китай по закупкам российской нефти
Экономика

Названа страна, обогнавшая Китай по закупкам российской нефти

2024/08/23, 11:18
В Ташкенте открыли офис азербайджано-узбекской инвестиционной компании
Экономика

В Ташкенте открыли офис азербайджано-узбекской инвестиционной компании

2024/08/22, 16:22
Состоялся Узбекско-Азербайджанский бизнес-форум
Экономика

Состоялся Узбекско-Азербайджанский бизнес-форум

2024/08/22, 15:45
Гендиректор ЦБ Азербайджана покинул пост 
Экономика

Гендиректор ЦБ Азербайджана покинул пост 

2024/08/22, 15:28
Микаил Джаббаров: Азербайджан и Узбекистан имеют возможности для совместной деятельности в третьих странах
Экономика

Микаил Джаббаров: Азербайджан и Узбекистан имеют возможности для совместной деятельности в третьих странах

2024/08/22, 13:38
От заявки до вступления: чем хорош БРИКС для Азербайджана, а Азербайджан - для БРИКС
Экономика

От заявки до вступления: чем хорош БРИКС для Азербайджана, а Азербайджан – для БРИКС

2024/08/22, 12:11