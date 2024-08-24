Казахстан назвал объем товарооборота с Азербайджаном за первое полугодие

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Объем товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном за январь-июнь 2024 года составил 280,6 миллиона долларов США, сообщает Бюро национальной статистики Казахстана.

Это на 1,7 процента меньше, чем за тот же период 2023 года (285,4 миллиона долларов). При этом экспорт в Азербайджан доминировал в товарообороте – 256,1 миллиона долларов, или на 5,8 процента больше, чем в первом полугодии 2023 года (242 миллиона долларов).

Кроме того, импорт из Азербайджана за указанный период упал на 43,6 процента и составил 24,5 миллиона долларов. С января по июнь 2023 года данный показатель составлял 43,4 миллиона долларов.

Отметим, что объем товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном в 2023 году составил 529,4 миллиона долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года (463,3 миллиона долларов) объем товарооборота увеличился на 14,2 процента.

Экспорт в Азербайджан из Казахстана за указанный период составил 456,3 миллиона долларов, что на 21,6 процента больше, чем за январь-декабрь 2022 года.

В то же время, импорт из Азербайджана с января по декабрь 2023 года сократился на 17,3 процента и составил 73 миллиона долларов. В 2022 году импорт составил 88,3 миллиона долларов.