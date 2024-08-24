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Главное Мир

В Meta заявили, что иранские хакеры пытались взломать аккаунты чиновников США

В Meta заявили, что иранские хакеры пытались взломать аккаунты чиновников США

Корпорация Meta выявила следы попыток иранской хакерской группировки взломать аккаунты в соцсети WhatsApp (принадлежит Meta) американских должностных лиц, которые связаны с администрациями президента США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Cообщение опубликовано на сайте компании.

«Изучив обращения пользователей, наши службы безопасности заблокировали небольшую группу аккаунтов WhatsApp, владельцы которых] выдавали себя за представителей службы поддержки технологических компаний», – говорится в сообщении. В ходе расследования была установлена связь с иранской хакерской группировкой APT24, которая, по утверждению компании, занимается фишингом в интернете с прицелом на политических деятелей и дипломатов.

Уточняется, что хакерская атака была обращена против отдельных лиц в Израиле, Палестине, Иране, США и Великобритании. Подвергшиеся атаке аккаунты не были взломаны.

Ранее в августе американские разведывательные службы утверждали, что Иран пытался вмешаться в кампанию перед президентскими выборами в США, совершая кибероперации против избирательных штабов кандидатов – республиканца Дональда Трампа и представительницы демократов Камалы Харрис.

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