В Афганистане талибы запретили женщинам говорить и показывать лицо в публичных местах

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Лидер движения «Талибан» Хибатулла Ахундзада, контролирующий власть в Афганистане, одобрил законы о запрете женщинам говорить и показывать свои лица в общественных местах.

Об этом сообщает Associated Press.

После того, как в 2021 году захватив власть в Афганистане талибы создали министерство по «пропаганде добродетелей и предотвращению порока». На днях оно представило законы по повседневной жизни, общественному транспорту, музыке, бритью и празднованию.

В 114-страничном документе содержится 35 статей, и это первая официальная декларация законов «о пороках и добродетелях» в страны. Эти документы дадут властям полномочия по регулированию поведения афганцев и применению наказания.

В этих документах указано, что женщины обязаны прикрывать свое тело в общественных местах, одежда не должна быть тонкой, обжатой или короткой. Женщинам запрещено говорить на публике и смотреть на мужчин, для которых они не являются родственниками или не женаты, и наоборот.