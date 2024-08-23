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Кеннеди-младший приостановил свою кампанию

Кеннеди-младший приостановил свою кампанию

Независимый кандидат на выборах президента США Роберт Кеннеди-младший в ходе выступления в штате Аризона заявил, что исключит свое имя из бюллетеней в колеблющихся штатах, но останется в гонке. Его словам передает РИА Новости.

Он пояснил, что ранее пообещал снять свою кандидатуру, если станет спойлером (кандидатом, у которого нет шансов победить, но который оттягивает на себя часть голосов). Он добавил, что не верит, что сможет победить при нынешней системе.

«Я не заканчиваю свою кампанию, мое имя останется в бюллетене во многих штатах… Примерно в 10 колеблющихся штатах, где мое присутствие будет спойлером, я уберу свое имя из бюллетеней», — заявил Кеннеди-младший, подчеркнув, что приостанавливает кампанию, а не заканчивает ее.

Он также отметил, что не хочет увеличивать шансы на победу Демократической партии, которая, по его мнению, цензурирует журналистов и соцсети и предпринимает меры по противодействию ему и кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

По словам кандидата, он верит, что смог бы победить в честной системе, с честными предварительными выборами, открытыми дебатами и независимыми СМИ.

Кроме этого, Кеннеди-младший объяснил, что решил поддержать Трампа из-за его готовности к переговорам с лидером РФ Владимиром Путиным по украинскому кризису.

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