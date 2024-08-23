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Атталь дал совет Макрону

Атталь дал совет Макрону

Ушедший в отставку премьер-министр Франции Габриэль Атталь на переговорах с президентом республики Эммануэлем Макроном посоветовал ему назначить своего преемника не из президентского блока центристов, а из оппозиции. Об этом сообщает BFMTV.

«Я предложил назначить нового премьер-министра, который не относится к партиям центрального блока», — рассказал политик.

Атталь пояснил, что такой шаг позволит сформировать кабинет министров, представляющий интересы широкого политического круга во Франции: от левых до «республиканских правых». По его мнению, это бы «отвечало интересам французского народа».

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