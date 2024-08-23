В Волгоградской области спасены заложники, захваченные заключенными-исламистами (обновлено, видео 18+) |
Боррель: Мы не являемся стороной в войне России и Украины, но мы — часть этой игры |
Путин рассказал Пашиняну о поездке в Азербайджан |
Мирзиёев объявил о новой главе в сотрудничестве с Азербайджаном |
Азербайджан и Узбекистан подписали Договор о союзнических отношениях (обновлено) |
Азербайджанская армия провела стрельбы из РСЗО «Смерч», уничтожив условного противника (видео) |
Украина потопила единственный исправный паром между материковой Россией и Крымом (обновлено, видео) |
Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Узбекистан |
91% азербайджанцев поддерживают политику Алиева, показало исследование SWG |
Главное Мир

Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину

Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину

Памятник русскому поэту Александру Пушкину, расположенный возле городской администрации, не будут сносить, так как он представляет собой культурное наследие.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, слова которого передает украинское издание «Страна».

«Сегодня приезжают различные европейские делегации и туристы, и они знают, кто такой Пушкин. Они говорят о том, что он здесь жил и творил в Одессе, а также о том, что он находился здесь в ссылке», — сказал он.

Кроме того, мэр подчеркнул, что памятник указывали в мотивационном досье в ЮНЕСКО. Он также заявил, что этот памятник установили за счет граждан.

Теги:
Из этой рубрики
Атталь дал совет Макрону
Мир

Атталь дал совет Макрону

2024/08/23, 23:38
Байден созвонился с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине
Мир

Байден созвонился с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине

2024/08/23, 22:59
В Сирии возобновилось российско-турецкое совместное патрулирование
Мир

В Сирии возобновилось российско-турецкое совместное патрулирование

2024/08/23, 22:43
Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину
Мир

Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину

2024/08/23, 22:09
США разрешили импорт некоторых категорий российских алмазов
Мир

США разрешили импорт некоторых категорий российских алмазов

2024/08/23, 21:48
В Китае клиентка отомстила грубым сотрудникам Louis Vuitton
Мир

В Китае клиентка отомстила грубым сотрудникам Louis Vuitton

2024/08/23, 21:17
США обсуждают с Украиной перспективы увеличения глубины ударов по России
Мир

США обсуждают с Украиной перспективы увеличения глубины ударов по России

2024/08/23, 20:50
Во Франции за пропаганду джихадизма отдали под суд 12-летнего мальчика
Мир

Во Франции за пропаганду джихадизма отдали под суд 12-летнего мальчика

2024/08/23, 20:43
В Волгоградской области спасены заложники, захваченные заключенными-исламистами (обновлено, видео 18+)
Мир

В Волгоградской области спасены заложники, захваченные заключенными-исламистами (обновлено, видео 18+)

2024/08/23, 19:30