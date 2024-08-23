Мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину

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Памятник русскому поэту Александру Пушкину, расположенный возле городской администрации, не будут сносить, так как он представляет собой культурное наследие.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, слова которого передает украинское издание «Страна».

«Сегодня приезжают различные европейские делегации и туристы, и они знают, кто такой Пушкин. Они говорят о том, что он здесь жил и творил в Одессе, а также о том, что он находился здесь в ссылке», — сказал он.

Кроме того, мэр подчеркнул, что памятник указывали в мотивационном досье в ЮНЕСКО. Он также заявил, что этот памятник установили за счет граждан.