США разрешили импорт некоторых категорий российских алмазов

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США разрешили импорт некоторых категорий российских алмазов до 1 сентября 2025 года.

Об этом говорится в распространенной Министерством финансов США обновленной генеральной лицензии.

Как следует из документа, США разрешают импорт российских алмазов до 1 сентября 2025 года в случае, если они «находились за пределами РФ, а также не были экспортированы или реэкспортированы из РФ» после определенного срока. В случае с алмазами весом 1 карат и больше речь идет о 1 марта 2024 года, для алмазов весом более 0,5 карата – 1 сентября 2024 года.

Кроме того, США выдали генеральную лицензию, позволяющую импорт в страну ювелирных изделий с бриллиантами, если они до 1 марта 2024 года находились за пределами РФ и не были экспортированы или реэскпортированы из страны после этого срока.

В феврале текущего года американские власти заявили, что с 1 марта запрещают импорт несортированных алмазов и бриллиантовых украшений из России.