Бахруз Самедов привлечен к уголовной ответственности по статье «госизмена»

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Задержанный Службой государственной безопасности (СГБ) Бахруз Самедов привлечен к уголовной ответственности по статье 274 УК (государственная измена).

Об этом сообщила его адвокат Зибейда Садыгова, передает Report.

Решением Сабаильского районного суда в отношении Самедова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на четыре месяца.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства были названы имена граждан Армении, которым, согласно обвинению, Бахруз Самедов передавал информацию и от которых получал задания.