В TƏBIB обсудили подготовку к «Формуле-1» и COP29

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В TƏBIB прошло совещание, посвященное подготовке к Гран-при Азербайджана «Формулы-1» и COP29.

В расширенном совещании под председательством исполнительного директора TƏBIB Вугара Гурбанова приняли участие директора и другие руководители подведомственных медицинских учреждений, а также заместители, советники и руководители департаментов TƏBIB.

Были обсуждены вопросы оказания квалифицированных медицинских услуг в рамках предстоящих мероприятий.

Кроме того, участники совещания обсудили текущее положение дел в подведомственных медицинских учреждениях, качество предоставляемых населению медицинских услуг, вопросы, касающиеся медицинского страхования, финансирования организаций и пр.