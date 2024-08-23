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Состоялась встреча начальников генштабов ВС Азербайджана и Казахстана (фото)

Состоялась встреча начальников генштабов ВС Азербайджана и Казахстана (фото)

Продолжается визит в Казахстан делегации во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым.

Как сообщает Минобороны, сначала генерал-полковник К.Велиев и первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Султан Камалетдинов посетили парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, расположенный в городе Алматы, и возложили венок к памятнику.

Затем азербайджанская делегация прибыла в Военно-исторический музей Вооруженных Сил Казахстана. Делегации была предоставлена подробная информация об истории и деятельности музея. Генерал-полковник К.Велиев оставил памятную запись в «Книге почетных гостей».

Затем был посещен Центр миротворческих операций Министерства обороны Казахстана. Азербайджанская делегация ознакомилась с созданной в центре инфраструктурой и процессом обучения. Был представлен брифинг об истории создания, предназначении и деятельности центра, после чего состоялась встреча начальников генеральных штабов.

На встрече были подробно обсуждены нынешнее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также вопросы расширения военного сотрудничества. Стороны отметили важность более интенсивного обмена опытом и развития взаимоотношений.

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