В Волгоградской области заключенные-исламисты захватили заложников, есть убитые (видео 18+)

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В Волгоградской области исламисты взяли в заложники сотрудников колонии во время заседания дисциплинарной комиссии, сообщают российские паблики. На видео видны окровавленные тела, и сообщается о трёх погибших. Нападавшие, назвавшие себя членами ИГИЛ, потребовали $2 млн и вертолёт. Среди сбежавших — четыре сотрудника колонии и один заключенный.

По данным СМИ, как минимум двум людям удалось сбежать от захватчиков. Их госпитализировали с резанными и проникающими ранами. На место прибыл спецназ, ФСИН проводит мероприятия по освобождению заложников.

Силовиков стягивают к исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. Заключенные устроили бунт и захватили заложников, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСИН. Как сообщают телеграм-каналы, три человека погибли. Двум — фсиновцу и заключенному — удалось бежать, их госпитализировали с резаными проникающими ранениями.

Трое сотрудников ИК 19 сейчас в реанимации. Один из них в критическом состоянии, ещё один — в крайне тяжёлом. Это: Роман Пономарёв — крайне тяжёлое состояние; начальник ИК Андрей Девятов — много ран на голове; Алексей Лыгин — колотые раны на лице, перелом черепа, состояние критическое.

Ещё одного сотрудника госпитализировали — это Юрий Маврин. Также в больнице один осуждённый — Александр Бойко. У него колотая рана на животе.

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